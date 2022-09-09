Песков не стал комментировать утверждения о запрете доступа к украинским пленным

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле из-за отсутствия необходимой информации воздерживаются от комментариев в связи с заявлением главы мониторинговой миссии ООН по правам человека Матильды Богнер о том, что российские военные не дают доступа к украинским пленным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не можем (прокомментировать - ИФ). Мы не знаем, кто обращался к российским военным, обращался ли кто-то, и к кому именно они хотели получить доступ. Не обладая такой информацией, мы не можем ничего сказать", - сказал он в ответ на соответствующую просьбу журналистов.