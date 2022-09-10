ОАК до конца года запланировала поставить Минобороны партию Су-35С и Су-57

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) имени Ю.А. Гагарина в 2022 году планирует передать Минобороны РФ многофункциональные истребители Су-35С и истребители пятого поколения Су-57, сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех").

"В 2022 году завод передаст министерству обороны РФ и первые машины Су-35С по следующему, четвертому контракту", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в субботу в Минобороны РФ сообщили, что в астраханский центр Воздушно-космических сил (ВКС) России впервые поступила партия многофункциональных истребителей Су-35С. По данным ОАК, эти истребители, построенные на КнААЗ, завершают выполнение третьего контракта с министерством обороны на поставку в ВКС.

"Одновременно в этом году продолжится поставка в ВКС России и истребителей пятого поколения Су-57, - сообщили в пресс-службе корпорации. - Машины плана 2022 года уже проходят отработку на летно-испытательной станции завода".

Су-35С - сверхманевренный истребитель поколения 4++, построенный в том числе с использованием отдельных технологий 5-го поколения. Су-35 оснащен новым комплексом авионики на основе цифровой информационно- управляющей системы, новой РЛС с фазированной антенной решеткой с большей дальностью обнаружения воздушных целей и с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей, на истребитель установлены новые двигатели с увеличенной тягой.

Су-35С развивает скорость до 2 500 км/ч, имеет максимальный потолок 20 км и способен поднимать в воздух восемь тонн боевой нагрузки, включая свободнопадающие и корректируемые авиабомбы, широкую номенклатуру управляемых ракет классов "воздух - воздух" и "воздух - поверхность".

Су-57 разработан в компании "Сухой" (входит в ОАК) и производится на КнААЗ. Это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Его первый полет состоялся 29 января 2010 года.

Сверхзвуковая крейсерская скорость и внутрифюзеляжное размещение оружия - отличительные особенности пятого поколения истребителей. Сообщалось, что первые Су-57 будут выпускаться уже в серийном облике, но с двигателями предыдущего поколения. Двигатель "второго этапа" (изделие 30-го производства Объединенной двигателестроительной корпорации, ОДК), который обеспечит Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость, приступил к летным испытаниям в декабре 2017 года.

Первый серийный Су-57 поступил в ВКС РФ в конце 2020 года. Официально заявлено, что к исходу 2024 года российские военные планируют получить еще 22 таких самолета. Всего же к 2028 году должно быть произведено 76 истребителей пятого поколения, которыми укомплектуют три авиаполка.