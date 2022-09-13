Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:14

ЦБ РФ рекомендовано разработать концепцию национальных финансовых и товарных индикаторов

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Председатель правительства РФ Михаил Мишустин рекомендовал Банку России вместе с заинтересованными федеральными органами власти к 15 декабря 2022 года разработать концепцию национальной системы финансовых и товарных индикаторов, а также механизмы их администрирования, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Эти рекомендации вошли в список поручений Мишустина по итогам стратегической сессии "Развитие отечественной финансовой системы" состоявшейся 30 августа.

"Необходимость создания такой концепции связана с тем, что до последнего времени отечественные площадки пользовались зарубежными данными, включая иностранные товарные индексы. Однако зарубежные администраторы, находящиеся в недружественных юрисдикциях, перестали предоставлять необходимую информацию", - отмечает пресс-служба правительства.

Минфину и Минэкономразвития с учётом глобальной турбулентности поручено до 15 декабря проработать вопрос расширения номенклатуры инструментов товарного рынка и хеджирования изменения цен на товарные и финансовые активы.

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Подмосковье задержан топ-менеджер авиазавода, передавший секретные сведения Украине

Госдума открывает осеннюю сессию

Госдума открывает осеннюю сессию

Что произошло за день: понедельник, 12 сентября

В Думу внесен проект о праве родителей 3 и более детей поступить в мобилизационный резерв

Думская оппозиция предложила перенести выборы с сентября и вернуть однодневное голосование

Суд ввел в ООО "Гугл" процедуру наблюдения в рамках дела о банкротстве

Суд ввел в ООО "Гугл" процедуру наблюдения в рамках дела о банкротстве

Путин назвал макроэкономическую стабильность приоритетом при составлении проекта бюджета

Путин заявил о росте в РФ числа людей, находящихся под риском увольнения

Песков опроверг сообщения о возможной скидке на нефть для Индии при отказе от потолка цен

Песков опроверг сообщения о возможной скидке на нефть для Индии при отказе от потолка цен
Военная операция на Украине

Песков на вопрос о доверии Путина военному командованию заявил, что СВО будет продолжаться

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });