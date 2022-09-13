ЦБ РФ рекомендовано разработать концепцию национальных финансовых и товарных индикаторов

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Председатель правительства РФ Михаил Мишустин рекомендовал Банку России вместе с заинтересованными федеральными органами власти к 15 декабря 2022 года разработать концепцию национальной системы финансовых и товарных индикаторов, а также механизмы их администрирования, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Эти рекомендации вошли в список поручений Мишустина по итогам стратегической сессии "Развитие отечественной финансовой системы" состоявшейся 30 августа.

"Необходимость создания такой концепции связана с тем, что до последнего времени отечественные площадки пользовались зарубежными данными, включая иностранные товарные индексы. Однако зарубежные администраторы, находящиеся в недружественных юрисдикциях, перестали предоставлять необходимую информацию", - отмечает пресс-служба правительства.

Минфину и Минэкономразвития с учётом глобальной турбулентности поручено до 15 декабря проработать вопрос расширения номенклатуры инструментов товарного рынка и хеджирования изменения цен на товарные и финансовые активы.