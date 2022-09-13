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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:03

Мишустин поручил подготовить предложения по упрощению доступа нерезидентов на финрынок РФ

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к 19 декабря подготовить предложения по упрощению доступа иностранных инвесторов и эмитентов на российский финансовый рынок, для чего планируется использовать механизм удаленной идентификации, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Согласованные предложения должны представить в правительство Минцифры, Минфин, ФСБ, Росфинмониторинг и ФНС.

Поручение вошло в перечень поручений по итогам состоявшейся 30 августа стратегической сессии по направлению "Развитие отечественной финансовой системы".

Вместе с тем Минфину и Минэкономразвития при участии Банка России поручено до 15 декабря с учетом глобальной турбулентности проработать вопрос расширения номенклатуры инструментов товарного рынка и хеджирования изменения цен на товарные и финансовые активы.

К этому же сроку ЦБ рекомендовано вместе с заинтересованными федеральными органами власти разработать концепцию национальной системы финансовых и товарных индикаторов, а также механизмы их администрирования.

Необходимость создания такой концепции связана с тем, что до последнего времени отечественные площадки пользовались зарубежными данными, включая иностранные товарные индексы. Однако зарубежные администраторы, находящиеся в недружественных юрисдикциях, перестали предоставлять необходимую информацию.

Михаил Мишустин
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