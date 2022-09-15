Минприроды допустило участие иностранных ученых в работе ЛСП "Северный полюс"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Иностранные ученые имеют возможность принять участие в исследованиях на борту ледостойкой самодвижущейся платформы (ЛСП) "Северный полюс", считает замминистра природных ресурсов и экологии России Сергей Аноприенко.

"Трудами полярников-исследователей Арктика стала территорией межнационального общения. И на сегодняшний день двери-то мы не закрывали, они открыты для всех", - сказал Аноприенко на борту ЛСП в порту Мурманска в четверг, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Сейчас мы проведем российскую арктическую экспедицию, потому что в любом случае необходимо не просто пройти, так сказать, полевые испытания, изучить способности ЛСП "Северный полюс", это раз. А во-вторых, интерес в мире к этой платформе высок, поэтому мы ждем, двери не закрывали", - подчеркнул заместитель министра.

Как сообщалось, в четверг в порту Мурманска был дан старт первой арктической научно-исследовательской экспедиции на ЛСП.

Платформа "Северный полюс" выйдет из Мурманска 17 сентября.

По словам заместителя начальника экспедиции Алексея Бакланова, ученые ААНИИ запланировали комплекс исследований, посвященных изменению климата, ледовой обстановки и изучению океана.

Топливная автономность ЛСП рассчитана на 720 суток.

В начале сентября ЛСП "Северный полюс" вышла из Санкт-Петербурга в первый рейс.

Экспедиция "Северный полюс-41" продолжает отечественную программу дрейфующих полярных станций, которая началась в 1937 году под руководством полярника Ивана Папанина.

АО "Адмиралтейские верфи" (входит в ОСК) и Росгидромет заключили контракт на строительство ЛСП в апреле 2018 года. Судно было заложено в апреле 2019 года. Изначально стоимость строительства ЛСП "Северный полюс" составляла 6,9 млрд рублей, но впоследствии выросла до более чем 9 млрд рублей. При этом срок ввода судна сдвинулся на 2 года, с 2020 на 2022 год.

Платформа предназначена для проведения круглогодичных комплексных научных исследований в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Длина ЛСП составляет 67,8 м, ширина - 22,5 м, водоизмещение - около 7,5 тыс. тонн, мощность энергетической установки - не более 3,6 МВт, скорость - не менее 10 узлов.

Платформа рассчитана на эксплуатацию в 30-35 лет с учетом среднего ремонта.

"Северный полюс" может проводить геологические, акустические, геофизические и океанографические наблюдения, двигаться во льдах без применения ледокола, принимать на свою вертолетную площадку тяжелые вертолеты типа Ми-8АМТ (Ми-17).