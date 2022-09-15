Росавиация разрешила "Белавиа" летать в Египет "по спрямленному маршруту"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Росавиация разрешила "Белавиа" выполнять рейсы в Египет "по спрямленному маршруту", без технической посадки, сообщила в четверг пресс-служба белорусской национальной авиакомпании.

"С 16 сентября Belavia сможет выполнять рейсы в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх без технической посадки. Это стало возможным после получения разрешения Росавиации летать в южных направлениях через территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.

"Сейчас, получив разрешение Росавиации, Belavia сможет выполнять часть полета по "спрямленному маршруту". Расчетное время в пути составит около 7 часов", - уточнили в "Белавиа".

После закрытия 24 февраля текущего года части воздушного пространства России "Белавиа" выполняла рейсы в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх в облет, что, как отметили в белорусской авиакомпании "повлияло на протяженность пути и вызвало необходимость технической посадки для дозаправки".