ЦБ РФ рассмотрит вопрос о ставке, большинство аналитиков ждет ее снижения на 50 б.п. - до 7,5%

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки, большинство аналитиков ждут ее снижения на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 7,5%. В целом ожидания экспертов по уровню снижения ставки варьируются в диапазоне от 25 до 100 б.п.

Участники финансового рынка придерживаются примерно такого же мнения: из 19 респондентов, принявших участие в опросе ассоциации ACI Russia, 53% считает, что регулятор снизит ставку на 50 б.п., 26% - на 100 б.п., 16% - на 25 б.п., а 5% считает, что ЦБ сохранит ставку на уровне 8%.

Прогнозы аналитиков были даны до публикации данных о динамике инфляционных ожиданий. Они, согласно опубликованному на сайте Банка России опросу "инФОМ", в сентябре выросли до 12,5% с 12% в августе, вернувшись на апрельский уровень (ЦБ в 2021 году решил публиковать данные о динамике инфляционных ожиданий по мере поступления данных, даже если это выпадает на "неделю тишины").

После публикации данных об инфляционных ожиданиях в сентябре SberCIB Investment Research изменил прогноз снижения ключевой ставки: теперь ждет шаг в 50 б.п. вместо 100 б.п. ранее.

"Хотя повышение ожиданий, как и в предыдущий месяц, возможно было связано с ростом оценок в подгруппе населения без сбережений (которые в принципе более волатильны, чем в подгруппе со сбережениями), это может быть поводом для более осторожного изменения ставки ЦБ на заседании 16 сентября. В последние месяцы регулятор уделял данным по инфляционным ожиданиям большое внимание - во многом из-за их снижения регулятор смягчил политику сильнее, чем ожидал рынок, в конце мая - июне и в июле. Мы ожидали снижения ставки в пятницу на 100 б.п. до публикации, однако теперь склоняемся к понижению только на 50 б.п.", - говорится в обновленном комментарии старшего стратега по долговому рынку SberCIB Investment Research Игоря Рапохина.

Сохранение инфляционных ожиданий на повышенном уровне может замедлить темпы смягчения денежно-кредитной политики, считают экономисты Райффайзенбанка.

Дефляция в России, по данным Росстата, с 6 по 12 сентября 2022 года составила всего 0,03% после дефляции 0,13% с 30 августа по 5 сентября, 0,16% с 23 по 29 августа, 0,15% с 16 по 22 августа, 0,13% с 9 по 15 августа, 0,08% со 2 по 8 августа. Годовая инфляция на 12 сентября замедлилась примерно до 14,05% с 14,30% на конец августа и 15,10% на конец июля.

Аналитики ВТБ, Промсвязьбанка, Райффайзенбанка, Россельхозбанка, ИБ "Синара", банка "Открытие" и BCS Global Markets тоже прогнозируют снижение ставки ЦБ на 50 б.п.

"На наш взгляд, на заседании 16 сентября ЦБ снизит ключевую ставку на 50 б.п. - до 7,5%, но мы не исключаем и более сильного шага (75 б.п.) в случае выхода оптимистичных данных по инфляционным ожиданиям. Дальнейшее снижение ставки будет происходить меньшим шагом", - пишут экономисты Газпромбанка в обзоре.

Эксперты Промсвязьбанка обращают внимание на рост спреда между базовой инфляцией (без учета волатильных и регулируемых компонентов) и индексом потребительских цен. Базовый индекс цен уже в августе не зафиксировал дефляцию (за месяц без изменений), и, соответственно, снижение его годового уровня происходит медленнее. Из трех месяцев дефляции базовый индекс потребительских цен снижался только в июле.

"Этот факт, вероятно, ограничит решительность ЦБ по снижению ключевой ставки, так как косвенно подтверждает выводы регулятора о высоком уровне проинфляционных рисков, которые могут реализоваться после прохождения периода повышенной статистической базы. Другими словами, велика вероятность новой волны роста инфляции со второго квартала 2023 года. В этих условиях мы ждем осторожных действий ЦБ по снижению ключевой ставки в ближайшие месяцы", - пишут аналитики Промсвязьбанка в обзоре.

Экономисты "Ренессанс Капитала" прогнозируют снижение ставки ЦБ в пятницу всего на 25 б.п. - до 7,75%. "Мы полагаем, что совет директоров в пятницу будет обсуждать варианты от неизменности ставки до ее снижения на 50 б.п. и может остановиться на промежуточном осторожном шаге в 25 б.п. (снижение до 7,75%). До конца года сохраняется пространство для небольшого смягчения, на наш взгляд, с реализацией более значительной второй волны снижения ставки в 2023 году по мере приближения инфляции к цели", - отмечают эксперты в обзоре.

"Банк России на заседании 16 сентября будет выбирать между снижением ключевой ставки на 50 б.п. и 100 б.п. Мы полагаем, что ЦБ снизит ключевую ставку на 100 б.п. - до 7% годовых. В пользу дальнейшего смягчения монетарной политики выступают быстрое замедление инфляции и необходимость поддержать структурную трансформацию российской экономики в условиях санкций", - пишут аналитики Совкомбанка в обзоре.

Заседание совета директоров по ставке 16 сентября опорным не будет, то есть после него состоится только пресс-конференция председателя. Следующее заседание по денежно-кредитной политике пройдет 28 октября (оно будет опорным).