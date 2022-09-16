Поставки удобрений из РФ в Индию увеличились более чем в восемь раз

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Поставки российских удобрений в Индию увеличились в восемь раз, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Товарооборот растет, в том числе за счет дополнительных поставок, как вы просили сделать, российских удобрений на индийский рынок. Поставки удобрений из России в Индию увеличились более чем в восемь раз", - сказал Путин в ходе российско-индийских переговоров.

"Надеюсь, что это поможет индийским аграриям решать непростые задачи по обеспечению продовольствием населения страны", - добавил он.