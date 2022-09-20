Около 80% россиян не выезжали за пределы РФ за последние пять лет

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Более трех четвертей россиян (77%) не ездили за границу в течение последних пяти лет, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

На вопрос социологов о странах, куда были поездки чаще всего, допускающий до трех вариантов ответа, 17% сограждан или почти каждый шестой выделили страны, не относящиеся к Шенгенской зоне.

В свою очередь, 9% участников опроса или каждый одиннадцатый сообщили, что ездили, в первую очередь, в страны Шенгенской зоны, показывают результаты исследования.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 11 сентября 2022 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.