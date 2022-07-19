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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:14

Четыре кандидата в сентябре будут бороться за пост президента РАН

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Президиум Российской академии наук (РАН) во вторник утвердил и направил на согласование в правительство список кандидатов на должность президента Академии, в их числе действующий президент РАН Александр Сергеев.

В утвержденный список также вошли академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН Геннадий Красников, директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович и научный руководитель Института океанологии РАН Роберт Нигматулин.

Согласно закону, после получения и рассмотрения списка кандидатов правительство в течение месяца должно принять решение о допуске претендентов к выборам и вынести их на обсуждение общего собрания РАН, которое 20 сентября должно выбрать нового президента Академии.

Академик Дмитрий Брискало сообщил на заседании, что кандидаты на пост президента РАН выдвигались бюро отделений Академии, региональными президиумами или членами РАН.

Предыдущие выборы президента РАН состоялись в начале осени 2017 года, глава Академии избирается на пять лет.

При этом на заседании было принято решение провести проверку поступивших из Санкт-Петербурга подписей академической общественности в поддержку одного из кандидатов, якобы собранных под административным давлением.

РАН
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