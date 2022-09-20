Исследование показало, что большинство жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей готовы проголосовать за присоединение к РФ

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей поддерживают проведение Референдума о вхождении своего региона в состав России и готовы принять участие в голосовании, свидетельствуют данные исследования, проведенного Крымским Республиканским институтом политических и социологических исследований (РИПСИ).

Согласно результатам опроса, в ДНР готовы принять участие в референдуме 86% респондентов, в ЛНР - 87%. По данным исследования, 83% жителей Запорожской области выразили желание участвовать в референдуме о вхождении региона в Россию, в Херсонской области 72% жителей готовы принять участие в голосовании.

По данным РИПСИ, в ДНР "за" вхождение республики в состав России выступают 94% респондентов, готовых пойти на референдум. В ЛНР поддерживают вхождение в РФ 93% электорально активных граждан, в Запорожской области - 87%, в Херсонской – 80%.

Согласно исследованию, поддержка населением идеи оставить свой регион в составе Украины находится на уровне статистической погрешности – от 1 до 2%, минимальная в ЛНР – 0%.

В опросе приняли участие: в ДНР, ЛНР и Запорожской области - по 993 респондента, в Херсонской области – 1000 респондентов. Телефонные опросы проводились 13-14 сентября.