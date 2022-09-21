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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:55

Новые воинские части будут укомплектованы за счет увеличения численности ВС РФ

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Решение увеличить с 1 января 2023 года численность российской армии было продиктовано курсом западных стран во главе с США на сдерживание РФ и ее союзников, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"В этих условиях для обеспечения военной безопасности нашего государства Верховный главнокомандующий принял решение с 1 января 2023 года увеличить численность Вооруженных сил на 137 тысяч военнослужащих, которыми будут укомплектованы новые воинские формирования", - сказал министр бороны России.

Он предложил первым рассмотреть на коллегии вопрос о предложениях по реализации указа президента РФ "Об установлении штатной численности Вооруженных сил Российской Федерации" от 25 августа 2022 года.

Минобороны РФ Украина
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