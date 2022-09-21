Путин предложил изымать объекты культурного наследия у некоторых иностранных собственников

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал идею изымать объекты культурного наследия у иностранных собственников, если они не поддерживают их в надлежащем состоянии.

В ходе встречи с президентом губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил, что в городе много объектов культурного наследия, которые принадлежат иностранным собственникам. "Полгорода принадлежит гражданам иных государств. Они ничего с этим не делают", - рассказал он.

"Нужно поставить определенные сроки приведения в порядок. Если нет, изымать просто и все", - заявил Путин.

Никитин рассказал, что сейчас в области прорабатываются механизмы изъятия.

"Если недостаточно правовой базы, значит, ее нужно усовершенствовать", - добавил президент.