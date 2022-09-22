Минфин одобрил идею обмена замороженных в России иностранных активов

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Минфин поддерживает идею обменять замороженные в России иностранные активы на российские за рубежом, считает это вариант более правильным, сообщил журналистам в кулуарах банковского форума в Казани замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Мы, конечно, отнимать ни у кого ничего не хотим. Мы говорим о том, что мы должны здесь выстраивать обмены. Заморозка, которая была произведена нами в ответ на заморозку западную, не лишает людей права собственности. А если собрать и распределить между другими людьми, это уже лишение права собственности", - сказал он.

16 сентября председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ обсуждает идею создания фонда компенсации потерь инвесторам, чьи активы были заморожены. По ее словам, этот фонд мог бы быть создан на базе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и пополняться за счет доходов, поступающих от замороженных Россией активов нерезидентов.

"Мы думаем, что более правильно делать, как предлагают крупнейшие банки, это двигаться в сторону добровольного обмена. Замороженные деньги есть у них здесь, у наших там. Как-то здесь делает взаимозачет. Собственно, мы такие сделки на комиссии (подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций - ИФ) рассматриваем положительно как правило", - отметил Моисеев.

При этом он добавил, что работа в этой области сейчас ведется в разных направлениях.