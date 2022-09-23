Альянс разработчиков на микроархитектуре RISC-V возглавила экс-топ-менеджер "Мегафона"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Российские компании, специализирующиеся на производстве микроэлектронной базы, выступили участниками Ассоциации независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры RISC-V (Альянс RISC-V).

Как следует из данных ЕГРЮЛ, альянс учрежден 22 сентября, его директором стала Анна Серебряникова – бывший топ-менеджер и член совета директоров ПАО "Мегафон", а ныне – президент Ассоциации больших данных.

Участниками альянса уже являются НИУ "Московский институт электронной техники", производитель серверов и систем хранения данных ГК Yadro, разработчик процессоров "Байкал Электроникс", разработчик технологической программно-аппаратной платформы Vostok, разработчик защищенных ОС и платформ виртуализации ГК "Астра", говорится в пресс-релизе альянса.

RISC-V – открытая процессорная архитектура для микропроцессоров и микроконтроллеров. RISC-V сочетает в себе модульность системы команд и бесплатное использование.

RISC-V развивается с 2010 года. В 2015 году была учреждена международная некоммерческая организация RISC-V Foundation, которая с 2018 года тесно сотрудничает с Linux Foundation.

Российский альянс никак не связан с международной организацией. Он будет заниматься формированием экосистемы RISC-V в России, тогда как его участники будут оптимизировать и обеспечивать совместимость решений для RISC-V, создадут полигон для тестирования решений разработчиков, будут предоставлять ранний доступ к технологиям, компонентам и образцам продуктов.

Как стоит отметить, ранее участники ИТ-рынка и регуляторы неоднократно отмечали, что для успешного импортозамещения иностранных ИТ-продуктов недостаточно иметь собственные аналоги соответствующего ПО или оборудования. Необходима также совместимость программных и аппаратных решений.

Так, например, осенью прошлого года Минцифры заявляло о планах на базе подведомственного НИИ "Восход" создать Центр тестирования совместимости российского софта с отечественным компьютерным оборудованием. Тогда заместитель главы Минцифры Андрей Заренин отмечал, что российское "железо" (в первую очередь, на базе процессоров российского производства) вполне конкурентоспособно, но заказчики его мало используют, поскольку оно должно быть подкреплено необходимым программным обеспечением (в том числе, системным). Поэтому предложение заказчикам стека аппаратных и программных продуктов, подкрепленных сертификатом совместимости (этим должен заниматься Центр тестирования - ИФ), будет более убедительным, чем просто уверение об их совместимости.

"Кроме того, работа альянса будет сосредоточена на развитии и адаптации отраслевых стандартов на основе RISC-V, обеспечении ускоренного запуска разработок в массовое промышленное использование, экспертной поддержке разработчиков программного обеспечения, обучении студентов работе с технологиями на базе архитектуры RISC-V", - говорится в сообщении альянса.