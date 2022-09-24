Правительство РФ выделило 15 млрд руб. на создание 7 судов гражданского флота

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделило 15 млрд рублей на запуск строительства семи судов гражданского флота. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщила в субботу пресс-служба кабинета министров.

"Средства пойдут на закладку и начальный этап создания трех круизных судов проекта "Карелия", каждое из которых сможет вместить до 200 пассажиров, и четырех сухогрузов-контейнеровозов", - говорится в сообщении.

"Грузовые суда планируется спустить на воду в 2025 году, а пассажирские - в 2026-м, - отметили в кабмине. - При этом общий объем финансирования, необходимого для их создания, составляет почти 22 млрд рублей".

Уточняется, что после завершения строительства АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) передаст суда крупным российским компаниям в аренду на льготных условиях.

Согласно тексту распоряжения, средства из резервного фонда правительства выделяются Минпромторгу РФ на предоставление в 2022 году взноса в уставный капитал ГТЛК.