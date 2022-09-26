Кабмин продлил временный порядок поддержки россиян, которым грозит увольнение

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Правительство продлило временный порядок поддержки граждан, находящихся под риском увольнения, в том числе путем оказания им услуг в центрах занятости, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин.

"До конца следующего года правительство продлило временный порядок поддержки граждан, которые находятся под риском увольнения и ищут работу", - сказал он в понедельник на совещании с вице-премьерами.

Премьер пояснил, что это касается, в первую очередь, персонала компаний, планирующих сокращение или объявивших о скором закрытии.

"В них сотрудники, как правило, трудятся на условиях неполного дня или находятся в неоплачиваемых отпусках. Такие граждане и дальше смогут пользоваться услугами центров занятости. Там им помогут с трудоустройством, переобучением или открытием собственного дела, им предоставят финансовую поддержку при госрегистрации нового бизнеса, фермерского хозяйства или в качестве индивидуального предпринимателя", - сказал Мишустин.