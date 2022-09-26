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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:17

Особый порядок трудоустройства сотрудников санкционных компаний продлен до конца 2023 года

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Правительство продлило до конца 2023 года действие особого порядка трудоустройства граждан, ранее работавших на предприятиях, которые из-за санкций приостановили работу в России, заявил на совещании с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин.

Он напомнил, что этот порядок действует с апреля.

"Люди, рискующие потерять место из-за остановки предприятия, могут быть временно переведены в другие организации. Для этого требуется их письменное согласие и направление центра занятости. Новые работодатели заключат с гражданами срочный договор. Трудовые отношения с основным нанимателем не прекращаются, а приостанавливаются. И когда предприятие возобновит деятельность, человек сможет туда вернуться", - сказал премьер.

Он добавил, что правительство также до конца 2023 года продлило временный порядок поддержки граждан, которые находятся под риском увольнения и ищут работу. Эта мера касается, в первую очередь, персонала компаний, планирующих сокращение или объявивших о скором закрытии.

"В них сотрудники, как правило, трудятся на условиях неполного дня или находятся в неоплачиваемых отпусках. Такие граждане и дальше смогут пользоваться услугами центров занятости. Там им помогут с трудоустройством, переобучением или открытием собственного дела, им предоставят финансовую поддержку при госрегистрации нового бизнеса, фермерского хозяйства или в качестве индивидуального предпринимателя", - сказал Мишустин.

Михаил Мишустин Правительство
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