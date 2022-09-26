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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:40

Пострадавших при нападении на школу в Ижевске доставят на лечение в Москву

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Спецборт МЧС России проведет эвакуацию пострадавших во время стрельбы в школе из Ижевска в московские леченые учреждения, сообщила в понедельник пресс-служба министерства.

"Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из подмосковного аэропорта "Жуковский" для проведения санитарной эвакуации пострадавших в результате происшествия в ижевской школе. Борт оборудован медицинскими модулями для перевозки пострадавших в лечебные учреждения Москвы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на борту находятся медработники отряда Центроспас МЧС России, психологи министерства, а также врачи Минздрава.

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Стрельбу в школе №88 в Ижевске утром в понедельник устроил ее выпускник Артем Казанцев, 1988 года рождения. Жертвами трагедии стали 13 человек, в том числе девять детей. Более 20 человек ранены.

Сообщалось, что напавший был в балаклаве и черной майке с нацистской символикой, он был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Стрелок покончил с собой.

Возбуждено уголовное дело. Проводится обыск по месту жительства Казанцева, изучается личность нападавшего, его взгляды и окружение.

Власти Удмуртии объявили трехдневный траур по жертвам стрельбы.

Хроника 03 февраля 2014 года – 26 сентября 2022 годаНападения в школах и вузах
Ижевск
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