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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:17

В Кремле сообщили, что на школу в Ижевске мог напасть неофашист

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал нападение на школу №88 в Ижевске терактом и добавил, что совершить его мог, судя по всему, сторонник неофашистской организации.

Теракт был совершен "лицом, которое, судя по всему, принадлежит неофашистской организации или группировке", - сказал Песков на брифинге 26 сентября.

"Президент Путин глубоко скорбит в связи с гибелью людей, детей в школе, где произошел террористический акт", - добавил он.

По словам Пескова, президент обсудил случившееся по телефону с главой Удмуртии Александром Бречаловым, вице-премьером Татьяной Голиковой, министрами здравоохранения и образования Михаилом Мурашко и Сергеем Кравцовым, который уже вылетел в Ижевск. По поручению Путина в Ижевск направлены самолеты МЧС с психологами, нейрохирургами и другими специалистами.

Днем в понедельник вооруженный мужчина прошел в школу в Ижевске и открыл стрельбу. По данным СК, на его одежде была неонацистская символика. Погибли 13 человек, в том числе семь школьников и шестеро взрослых, были ранены 14 детей и семеро взрослых.

Стрелявшиий покончил с собой. По информации СК, это бывший выпускник этой школы Артем Казанцев 1988 года рождения. У него дома проходит обыск, проверяется его причастность к неофашистским организациям.

По факту расследуется уголовное дело.

Стрельба в ижевской школе

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Хроника 03 февраля 2014 года – 26 сентября 2022 годаНападения в школах и вузах
Ижевск Удмуртия Дмитрий Песков Владимир Путин Александр Бречалов СКР
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