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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:49

РКН потребовал от Apple объяснений из-за удаления российских приложений

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) потребовал от администрации Apple Inc. разъяснить, с чем связано удаление из App Store приложений компании VK, а также других популярных российских сервисов, сообщили в ведомстве.

"Роскомнадзор потребовал от администрации Apple Inc. разъяснить причины удаления из App Store приложений компании VK. Следствием действий американской корпорации стала потеря миллионами российских пользователей возможности использовать социальную сеть "ВКонтакте" и другие приложения, в том числе: VK Музыка, VK Клипы, VK Мессенджер, VK Админ, Mail.ru", - говорится в сообщении.

Также РКН потребовал у Apple разъяснить причины удаления площадкой App Store ряда популярных приложений российских компаний, таких как: "Домклик", "Юла", "2ГИС", "Сбербанк", "Альфа-банк", "ВТБ", "Промсвязьбанк", "Совкомбанк", "Открытие", "Новикомбанк", "Аэрофлот" и "Utair", сказано в сообщении.

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