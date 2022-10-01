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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:14

Гендиректором АНО "Цифровая экономика" назначен глава РАЭК Плуготаренко

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Руководитель Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко назначен генеральным директором АНО "Цифровая экономика", сообщил вице-премьер РФ, председатель наблюдательного совета АНО Дмитрий Чернышенко по итогам собрания ее учредителей.

"Сегодня новым генеральным директором АНО был избран Сергей Плуготаренко, который с 2010 года руководит крупнейшей отраслевой ассоциацией - РАЭК. Сергей хорошо известен, как среди предпринимательского ИТ-сообщества, так и в органах власти. Он умеет правильно выстраивать коммуникации, доносить идеи и предложения, формировать отраслевые позиции. Уверен, АНО "Цифровая экономика" ждет новая эпоха развития вместе с новым руководителем", - привели слова Чернышенко в пресс-службе правительства.

Кандидатуру Плуготаренко учредители АНО выбрали единогласно.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе РАЭК, новый директор ассоциации будет назначен 12 декабря.

Ранее должность генерального директора АНО "Цифровая экономика" занимал Евгений Ковнир, который принял решение покинуть организацию 1 июля этого года. Ковнир возглавлял АНО "Цифровая экономика" с момента ее создания - с 2017 года. Врио руководителя АНО был назначен заместитель генерального директора организации Дмитрий Тер-Степанов.

Как сообщалось ранее, организация продолжит работу в рамках реализации ранее утвержденной стратегии на 2022-2024 годы с учетом адаптации под приоритеты по импортозамещению в ключевых отраслях экономики.

АНО "Цифровая экономика" сформировалась для участия в реализации программы развития цифровой экономики РФ и обеспечения взаимодействия между бизнесом, экспертными сообществами и госорганами при реализации нацпрограммы "Цифровая экономика". Учредителями АНО стали, в частности, "Мегафон", МТС, "Ростелеком", "Яндекс", "Росатом", "Ростех", Сбербанк и т.д.

Сергей Плуготаренко Цифровая экономика
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