Поиск

Замглавы Аналитического центра при правительстве РФ Госсамова избрана гендиректором АНО "Цифровая экономика"

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет АНО "Цифровая экономика" избрал генеральным директором организации Чулпан Госсамову, ранее занимавшую должность заместителя руководителя Аналитического центра при правительстве РФ, говорится в сообщении АНО.

С 2022 года АНО "Цифровая экономика" возглавлял Сергей Плуготаренко. В сообщении не уточняется, где он продолжит работу.

Госсамова с 2022 года работала заместителем руководителя Аналитического центра при правительстве России. С 2018 по 2022 год она возглавляла управление Федеральной налоговой службы по Пермскому краю. Ранее Госсамова работала в системе налоговых органов Татарстана, где за 11 лет прошла путь до заместителя руководителя управления Федеральной налоговой службы.

"На площадке АНО уже создана эффективная система сбора обратной связи от ИТ-отрасли, и мы намерены повышать эту планку. Основное внимание сейчас уделяется созданию рабочего механизма, при котором все поступающие от компаний инициативы в обязательном порядке будут проходить содержательное рассмотрение и трансформироваться в конкретные решения. Мы уже внедрили аналогичный порядок работы на площадке Аналитического центра при правительстве и теперь готовы масштабировать его на взаимодействие с ИТ-отраслью", - приводятся в сообщении слова Госсамовой.

АНО "Цифровая экономика" была создана в сентябре 2017 года. На ее площадке проходят экспертизу инициативы по экспериментальным правовым режимам ("цифровым песочницам"). АНО "Цифровая экономика" является площадкой для взаимодействия госорганов, бизнеса, научно-образовательных и общественных организаций в рамках рабочих групп по реализации нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".

Учредителями АНО являются более 30 компаний и банков, в том числе: Сбербанк, "Ростелеком", "Яндекс", VK, ВТБ, МТС, "Вымпелком", "Мегафон", "Почта России", "Ростех", "Росатом", РЖД, Газпромбанк и другие.

Сергей Плуготаренко Чулпан Госсамова Цифровая экономика
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 21 октября

Мишустин освободил от должности первого замглавы Минпромторга Осьмакова

Мишустин освободил от должности первого замглавы Минпромторга Осьмакова

Зимние туры на Байкал подорожали на 20%

Зимние туры на Байкал подорожали на 20%

Минимальный балл ЕГЭ по химии, биологии, физике, информатике, истории и инязу увеличат

Минимальный балл ЕГЭ по химии, биологии, физике, информатике, истории и инязу увеличат

Введение виз в Черногории переориентирует российских туристов на Турцию

"Аэрофлот" заявил о рисках удорожания билетов из-за роста аэропортовых расходов

"Аэрофлот" заявил о рисках удорожания билетов из-за роста аэропортовых расходов

Регионы предлагают увеличить финансирование северного завоза до 30 млрд рублей

Регионы предлагают увеличить финансирование северного завоза до 30 млрд рублей

"Аэрофлот" видит потенциал роста перевозок от спрямления маршрутов в города юга России

"Аэрофлот" видит потенциал роста перевозок от спрямления маршрутов в города юга России

Законопроект о призыве на военную службу в течение года принят во втором чтении

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7404 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2470 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });