Замглавы Аналитического центра при правительстве РФ Госсамова избрана гендиректором АНО "Цифровая экономика"

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет АНО "Цифровая экономика" избрал генеральным директором организации Чулпан Госсамову, ранее занимавшую должность заместителя руководителя Аналитического центра при правительстве РФ, говорится в сообщении АНО.

С 2022 года АНО "Цифровая экономика" возглавлял Сергей Плуготаренко. В сообщении не уточняется, где он продолжит работу.

Госсамова с 2022 года работала заместителем руководителя Аналитического центра при правительстве России. С 2018 по 2022 год она возглавляла управление Федеральной налоговой службы по Пермскому краю. Ранее Госсамова работала в системе налоговых органов Татарстана, где за 11 лет прошла путь до заместителя руководителя управления Федеральной налоговой службы.

"На площадке АНО уже создана эффективная система сбора обратной связи от ИТ-отрасли, и мы намерены повышать эту планку. Основное внимание сейчас уделяется созданию рабочего механизма, при котором все поступающие от компаний инициативы в обязательном порядке будут проходить содержательное рассмотрение и трансформироваться в конкретные решения. Мы уже внедрили аналогичный порядок работы на площадке Аналитического центра при правительстве и теперь готовы масштабировать его на взаимодействие с ИТ-отраслью", - приводятся в сообщении слова Госсамовой.

АНО "Цифровая экономика" была создана в сентябре 2017 года. На ее площадке проходят экспертизу инициативы по экспериментальным правовым режимам ("цифровым песочницам"). АНО "Цифровая экономика" является площадкой для взаимодействия госорганов, бизнеса, научно-образовательных и общественных организаций в рамках рабочих групп по реализации нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".

Учредителями АНО являются более 30 компаний и банков, в том числе: Сбербанк, "Ростелеком", "Яндекс", VK, ВТБ, МТС, "Вымпелком", "Мегафон", "Почта России", "Ростех", "Росатом", РЖД, Газпромбанк и другие.