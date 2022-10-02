В КБР уничтожили двух боевиков, пытавшихся заложить взрывчатку на железной дороге

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Двое вооруженных боевиков пытались установить взрывчатку под полотном железной дороги в Кабардино-Балкарии, при задержании оказали сопротивление и были уничтожены, сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий вблизи железнодорожного моста через канал имени В.И.Ленина в районе станицы Солдатской Прохладненского района КБР обнаружены двое вооруженных террористов, осуществлявших установку взрывного устройства под железнодорожным полотном", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем в воскресенье в "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что "при попытке задержания указанных лиц, они оказали вооруженное сопротивление, в результате чего ответным огнем были нейтрализованы".

Как сообщили в ФСБ, "кроме того, задержан сообщник террористов".

По данным ЦОС, среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет, "на месте преступления кроме взрывного устройства, обнаружены автомат, пистолет и боеприпасы".

"В адресе проживания одного из преступников изъяты компоненты и инструменты для изготовления взрывных устройств, средства коммуникации, содержащие сведения, подтверждающие преступные намерения", - заявили в ведомстве.

Отмечается, что "возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям приготовление к диверсии, незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств Уголовного кодекса РФ".

Теракт предотвращен совместными усилиями ФСБ, Следственного комитета, МВД и Росгвардии, добавили в ЦОС.