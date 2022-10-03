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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Четыре человека погибли в результате пожара в жилом доме в Бурятии

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Тела четырех человек найдены в понедельник после пожара в жилом доме в поселке Северомуйск в Бурятии, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

Отмечается, что пожар произошел в восьмиквартирном жилом доме.

"В ходе пожара обнаружены тела четырех погибших: двух мужчин и двух женщин", - говорится в сообщении.

В результате пожара квартира выгорела изнутри полностью, от огня пострадал подъезд на общей площади 100 кв. м. Самостоятельно эвакуировались 12 человек, еще одного спасли пожарные.

Пожар тушили 15 человек, было задействовано четыре единицы техники. На место выехал дознаватель МЧС России.

Бурятия МЧС
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