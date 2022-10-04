Регионы получили право закупать ряд товаров по заявкам Минобороны

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Субъекты РФ, местные органы власти, их казенные учреждения, а также унитарные предприятия, автономные и бюджетные учреждения получили право (оно вводится в качестве специальной меры в сфере экономики - ИФ) закупать ряд товаров по заявкам Минобороны РФ, говорится в правительственном постановлении, опубликованном на портале правовой информации.

Согласно этому документу, центральные органы управления Минобороны, военных округов, территориальные органы (включая военные комиссариаты), подведомственные Минобороны учреждения смогут направлять соответствующим органам власти заявки на закупку тех или иных товаров. Речь идет о товарах двойного назначения, беспилотных летательных аппаратах, средствах радиосвязи, электронике, приборах ночного видения, средствах обнаружения беспилотников, автотранспорте, обмундировании, лекарственных препаратах, продовольствии, стройматериалах и т.п.

Госзаказчики должны будут закупать такие товары за счет местных бюджетов. Причем эти закупки будут считаться закупками для обеспечения нужд субъектов РФ и муниципальных нужд соответственно.

Закупленные регионами по заявкам Минобороны товары будут на безвозмездной основе передаваться в федеральную собственность на основании актов о приеме-передаче (получателям, указанным в заявках - ИФ). То есть, для таких случаев не применяется норма, определяющая перечень документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из собственности субъекта (из муниципальной собственности) в федеральную собственность.

Также в правительственном постановлении оговаривается, что положение о запрете госзакупок импортной промпродукции (установлен правпостановлением №616 - ИФ) для нужд обороны и безопасности государства распространяется и на закупки товаров по заявкам Минобороны.