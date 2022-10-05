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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

Минздрав РФ зарегистрировал первый отечественный противооспенный препарат

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Минздрав России зарегистрировал первый в РФ противооспенный препарат "НИОХ-14", разработанный центром "Вектор" Роспотребнадзора, сообщается в государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС).

"Торговое наименование - НИОХ-14. <...> Дата государственной регистрации - 14.10.2022", - говорится в реестре.

Как ранее сообщали в научном центре "Вектор" Роспотребнадзора, в ходе проведенной в 2021 году I фазы клинических исследований "НИОХ-14" на 90 здоровых добровольцах в возрасте от 18 до 50 лет была доказана "биодоступность (способность препарата усваиваться - ИФ) активного вещества препарата при пероральном применении".

Механизм действия препарата заключается в блокировании формирования оболочки вируса, что позволяет остановить выход вируса и его дальнейшее распространение в организме. Также сообщалось, что препарат "НИОХ-14" в ходе доклинических исследований на модельных животных показал безопасность и эффективность в борьбе со всеми видами ортопоксвирусов, в том числе и против оспы обезьян.

"НИОХ-14" разработан и запатентован центром "Вектор" Роспотребнадзора совместно с Новосибирским институтом органической химии им. Н.Н.Ворожцова Сибирского отделения РАН. Запуск производства НИОХ-14 будет возможен после прохождения процедуры государственной регистрации препарата.

НИОХ-14
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