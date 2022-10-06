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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:27

Что произошло за день: четверг, 6 октября

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ЕС утвердил новый пакет санкций против России. Он включает запрет на экспорт в РФ ряда товаров, в том числе изделий, используемых в авиационном секторе, и допограничения на импорт российской продукции. В восьмой пакет санкций попали 30 человек, в их числе Александр Дугин и Элла Памфилова, а также шесть предприятий и ЦИК. Пакет вступит в силу в пятницу.

- В Думе попросили генпрокурора проверить расходование средств на подготовку к мобилизации. С соответствующим обращением выступили главы комитетов Госдумы по обороне и безопасности.

- Шведские спецслужбы нашли подтверждения диверсии на "Северных потоках". "Расследование укрепило подозрения в том, что произошла масштабная диверсия", - говорится в пресс-релизе службы государственной безопасности Швеции.

- Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иноагентом) обвинили в трех эпизодах госизмены. Как считает следствие, оппозиционер сотрудничал со странами НАТО, публично выступая с критикой российской власти.

- Нобелевская премия по литературе присуждена Анни Эрно. Французская писательница получила награду за "храбрость, с которой она описывает стыд, унижение, ревность или неумение распознать свое истинное "я", а также за "простоту и ясность языка".

- Александр Лукашенко запретил повышать цены в Белоруссии. "С шестого числа запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня", - заявил он по итогам совещания с экономическим блоком правительства.

- Россия поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА. Она опередила Австрию и Чехию. Во главе рейтинга остается сборная Бразилии.

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