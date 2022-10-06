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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:27

Бывшие осужденные могут быть призваны при частичной мобилизации

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Снятая или погашенная судимость гражданина не является основанием для освобождения от призыва по частичной мобилизации, сообщается на портале "Объясняем.рф".

"Да, могут. Снятая или погашенная судимость не является основанием для освобождения гражданина от призыва по мобилизации", - говорится в сообщении на портале в ответ на вопрос: "Могут ли призвать отсидевшего человека, если в военном билете есть отметка "осужден".

Минобороны РФ
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