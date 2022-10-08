Минобороны РФ сообщило об отражении атак ВСУ на ряде направлений

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Все атаки Вооруженных сил Украины на Купянском, Краснолиманском, Южно-Донецком, Запорожском и Николаево-Криворожском направлениях отражены, заявил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в субботу.

"На Купянском направлении противник силами двух усиленных батальонов предпринял попытки наступления в направлении населенных пунктов Першотравневое и Ягодное Харьковской области. Все атаки ВСУ подразделениями российских войск успешно отражены. Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты и четыре автомобиля", - сказал он.

По его словам, также отражены все атаки на Краснолиманском, Южно-Донецком, Запорожском и Николаево-Криворожском направлениях.

"Все атаки украинских сил отражены", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что "в результате массированных ударов по выдвигавшимся резервам противника в районе населенного пункта Петропавловка Харьковской области уничтожено более 110-ти украинских военнослужащих 14-й механизированной бригады ВСУ и 19-го батальона теробороны".

"На Краснолиманском направлении, при очередной безуспешной попытке форсирования силами двух усиленных рот ВСУ реки Жеребец российскими войсками уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и пять пикапов", - заявил Конашенков.

Как сообщил представитель Минобороны, "в результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 17-й танковой и 92-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Новое и Ямполовка Донецкой народной республики (ДНР) уничтожено более 100 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники".

"На Южно-Донецком направлении, - сообщил он, - отражена попытка контратаки подразделений 115-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады президента Украины. Уничтожено более 90 украинских военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей".

"На Запорожском направлении высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в городе Запорожье. Уничтожено более 160 боевиков", - сказал Конашенков.

По его словам, "на Николаево-Криворожском направлении противник предпринимал попытки ведения наступательных действий силами трех батальонных тактических групп, танкового батальона и батальона Нацгвардии, прибывшего с Западной Украины, в направлениях населенных пунктов Суханово, Пятихатки, Садок, Ищенка, Брускинское, Карло-Марксовское и Малая Сейдеминуха Херсонской области".

Как заявил Конашенков, "все атаки украинских сил отражены".