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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Один человек погиб при обрушении потолка библиотеки в сибирском селе

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Деревянный потолок обрушился во время ремонтных работ в библиотеке в селе Каратузское Красноярского края, сообщается в телеграм-канале главного управления МЧС по региону.

Отмечается, что под обрушение попали три человека, из-под завалов их извлекли спасатели. Двоих человек удалось спасти, они переданы сотрудникам скорой. Один человек погиб.

На сайте ведомства сообщается, что здание библиотеки находится на реконструкции. На ликвидацию последствий произошедшего привлечено 19 человек и пять единиц техники.

Красноярский край
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