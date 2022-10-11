Период службы по мобилизации будет засчитан в трудовой и пенсионный стаж

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Трудовой и пенсионный стаж у призванных в рамках частичной мобилизации не будет прерываться. Об этом сообщила замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина на брифинге в правительстве РФ.

"Еще один важный вопрос касается пенсионного обеспечения – это вопрос в равной степени волнует как наемных работников, так и самих индивидуальных предпринимателей, которые формируют пенсионные права. Ранее уже было принято решение, что период службы в Вооруженных силах засчитывается как в пенсионный, так и в трудовой стаж", - сказала Баталина во вторник.

Она добавила, что "поступают вопросы относительно учета стажа тех категорий граждан, которые сейчас формируют свои пенсионные права на льготных условиях, в частности, получают так называемый северный стаж, или стаж, который дает право на досрочное оформление пенсий".

"Задача – сохранить такие льготные условия исчисления стажа и в тот период, когда гражданин проходит военную службу по мобилизации. Правительством РФ в настоящее время разрабатываются особенности учета такого стажа, чтобы права граждан были сохранены", - уточнила замминистра.