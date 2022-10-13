Минобороны РФ сообщило об отражении украинских атак на ряде направлений

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Российские военные отразили попытки подразделений армии Украины атаковать на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях, сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"На Купянском направлении противник силами двух ротных тактических групп пытался атаковать населенные пункты Орлянка и Котляровка Харьковской области. Российскими войсками все атаки отражены", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, потери противника составили более 50 военнослужащих, три танка, четыре боевые машины пехоты и семь единиц автомобильной техники.

Он сказал, что также отражены попытки наступления украинских сил на Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях.

"Уничтожено пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Васюковка Донецкой народной республики (ДНР), Новоалександровка, Гуляйполе, Новопавловка Запорожской области и Солончаки Николаевской области", - отметил Конашенков.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено четыре пункта управления, 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 164 районах", - заявил генерал.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Червоный Запорожец Днепропетровской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины", - добавил он.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Порскалевка Полтавской области сбит Су-27 воздушных сил Украины", - сообщил Конашенков.