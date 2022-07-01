Следствие заподозрило, что Мау трудоустраивал "мертвые души" в РАНХиГС

Владимир Мау Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Ректор РАНХиГС Владимир Мау обвиняется в трудоустройстве "мертвых душ". По мнению следствия, он фиктивно взял на работу в вуз более десяти человек, сообщает "Коммерсантъ".

"По материалам дела, Владимир Мау, Марина Ракова (экс-зам министра просвещения РФ - ИФ) и Сергей Зуев (ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук - ИФ), вступили в сговор и заключили подложные договоры между академией и рядом граждан об их фиктивном трудоустройстве ", - говорится в материале издания.

В результате, как считает следствие, они незаконно получали зарплату, чем и причинили ущерб РАНХиГС на сумму 21 млн рублей.

В четверг, 30 июня, Тверской районный суд Москвы отправил Мау под домашний арест до 7 августа. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

В ходе судебного заседания защита Мау просила суд не избирать ему домашний арест и предлагала в качестве альтернативной меры залог в размере 21 млн рублей. Мау заявил в суде, что не намерен скрываться и считает предъявленное ему обвинение абсурдным.

По данным суда, Мау инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Наказание по данному обвинению предусматривает до 10 лет заключения.