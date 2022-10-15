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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

РФ за три года выделит МАГАТЭ 1,2 млн евро на проект инновационных ядерных реакторов

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в 2023-2025 годах Россия будет ежегодно вносить до 400 тыс. евро во внебюджетный фонд МАГАТЭ на реализацию международного проекта по инновационным ядерным реакторам и топливным циклам.

В соответствии с распоряжением, опубликованном на официальном портале правовой информации, координация российского участия в проекте поручена госкорпорации "Росатом".

Михаил Мишустин МАГАТЭ
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