Генпрокуратура РФ намерена сотрудничать с антикоррупционным комитетом Саудовской Аравии

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура России намерена развивать контакты с Национальным антикоррупционным комитетом Саудовской Аравии, в том числе в вопросах обмена опытом по возврату выведенных за рубеж активов. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов на встрече в Эр-Рияде с руководителем Национального антикоррупционного комитета Саудовской Аравии Мазином бин Ибрагимом Аль-Кахмусом.

"Мы заинтересованы в установлении тесных контактов с возглавляемым вами комитетом, включая обмен передовым опытом в сфере возврата из-за рубежа преступных активов", - отметил Краснов.

"Готовы взаимодействовать и по другим направлениям деятельности, включая противодействие коррупции вне уголовного судопроизводства", - сказал генпрокурор. При этом он напомнил о полномочиях прокуроров подавать иски в суд об изъятии имущества чиновников, не подтвержденного легальными доходами.

Краснов напомнил также, что главами двух государств было отмечено поступательное наращивание взаимных связей и укрепление стратегического партнерства России и Саудовской Аравии по широкому кругу взаимовыгодных направлений. "Уверен, что в полной мере это относится и к вопросам противодействия коррупции", - сказал Краснов.