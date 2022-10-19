Ракета "Союз-2.1б" со спутником вывезена на стартовый стол Восточного

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1б" с первым спутником орбитальной группировки "Сфера" и тремя спутниками "Гонец-М" установлена на стартовом столе космодрома Восточный, сообщила в среду госкорпорация "Роскосмос".

"Ракета-носитель "Союз-2.1б" с тремя спутниками "Гонец-М" и первым аппаратом федерального проекта "Сфера" - "Скиф-Д" была транспортирована на стартовый комплекс площадки 1С космодрома Восточный", - говорится в сообщении госкорпорации в телеграм-канале.

После установки специалисты приступили к подготовке ракеты к старту. Планируется, что запуск четырёх космических аппаратов с помощью ракеты с разгонным блоком "Фрегат" будет осуществлён 22 октября в 22:57 мск.

По данным "Роскосмоса", этот запуск станет первым, в ходе которого ракета-носитель семейства "Союз-2" будет использовать новое высокоэкологичное горючее - нафтиль.

Низкоорбитальные космические аппараты "Гонец-М" предназначены для передачи данных и предоставления услуг подвижной спутниковой связи мобильным и стационарным абонентам в любой точке Земли.

Демонстрационный спутник "Скиф-Д" предназначен для отработки новых технических решений высокоскоростного доступа в интернет и защиты орбитально-частотного ресурса.

В орбитальную группировку "Сфера" войдут пять спутниковых группировок связи - "Ямал", "Экспресс-РВ", "Экспресс", "Скиф" и "Марафон" и пять спутниковых группировок дистанционного зондирования Земли - "Беркут-Х", "Беркут-О", "Беркут-ВД", "Беркут-С" и "Смотр".