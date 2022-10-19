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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:50

NASA возобновит выходы в открытый космос с борта МКС

Ближайший выход планируется осуществить в следующем месяце

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) возобновляет осуществление внекорабельной деятельности снаружи Международной космической станции (МКС), сообщается на сайте космического ведомства.

Астронавты, работающие на американском сегменте МКС, не выходили в открытый космос с марта этого года. Тогда, во время выхода в открытый космос для проведения монтажных работ снаружи станции, немецкий астронавт Маттиас Маурер обнаружил в шлеме своего скафандра влагу, из-за чего выход был срочно прекращён. Впоследствии NASA приняло решение приостановить осуществление внекорабельной деятельности до выяснения причин аномалии.

По информации управления, специалисты провели детальное расследование ситуации. Они исследовали скафандр и образцы обнаруженной влаги и, на основе полученных данных, пришли к выводу, что источником проблемы был не скафандр, а интегрированная система, чья работа привела к выработке большего количества конденсата, чем обычно.

По итогам расследования они приняли решение "дать добро на возобновление плановых выходов в открытый космос с борта МКС".

"Первый из трёх запланированных выходов в открытый космос запланирован на середину ноября, (астронавты - ИФ) продолжат устанавливать развёртываемые солнечные панели iROSA", - отмечается в сообщении NASA.

В настоящее время на станции работают семь человек: астронавты NASA Николь Манн, Джош Кассада и Франсиско Рубио, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката, а также космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина.

NASA МКС
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