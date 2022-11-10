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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

Вузам рекомендовано использовать российские системы видеоконференцсвязи

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Министерство науки и высшего образования рекомендует вузам использовать отечественные средства видеоконференцсвязи, внесенные в единый реестр российского софта и баз данных Минцифры.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, это одна из методических рекомендаций, которые министерство утвердило для формирования единых подходов к выбору поставщиков программного обеспечения. Рекомендации предназначены для применения технических средств, обеспечивающих объективность результатов при проведении промежуточной и государственной итоговой аттестации.

Сейчас большинство вузов уже используют отечественные решения видеоконференцсвязи (TrueConf, VideoMost, Видеоселектор, IVA MCU, Vinteo), сказали в пресс-службе, сославшись на данные мартовского аудита оборудования и ПО в подведомственных научных организациях и вузах.

В конце октября "Ведомости" сообщили, что американский сервис конференцсвязи Zoom ограничил работу в России и начал закрывать доступ к платным аккаунтам, которыми, в том числе, пользовались несколько вузов, среди них Российский государственный социальный университет. Аналогичная ситуация, связанная с доступом к лицензиям Zoom, была весной 2021 года, после чего крупные российские университеты, в частности МГУ, перешли на разработки российских компаний.

В середине октября "Коммерсантъ" написал, что Минпромторг попросил промышленные предприятия отказаться от использования иностранных мессенджеров и систем видеоконференцсвязи для служебных целей.

Минобрнауки Минцифры Минпромторг Zoom TrueConf VideoMost Видеоселектор IVA MCU Vinteo
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