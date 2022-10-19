Власти Крыма сообщили о нескольких сбитых беспилотниках на полуострове

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Беспилотники были сбиты в среду системой ПВО в Крыму и Севастополе, сообщил советник главы республики Олег Крючков.

"В Крыму и Севастополе снова сбиты беспилотники. Отработало ПВО. Небо полуострова под защитой", - написал Крючков в своем телеграм-канале.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что сбит беспилотник на Северной стороне города, часть обломков рухнула на жилую постройку в частном секторе и вызвала возгорание, пострадавших нет.

В Крыму с апреля действует "желтый" уровень террористической опасности, в Севастополе - с конца июля.