Аксенов сообщил, что в трех районах Крыма сбили беспилотники ВСУ

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) удалось сбить в четверг в трех районах Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

"Сегодня в трех районах Республики Крым были подавлены системами радиоэлектронной борьбы и сбиты силами ПВО беспилотники ВСУ", - написал он.

Аксенов добавил, что сейчас ситуация находится под контролем.

В местных пабликах и телеграм-каналах с утра распространялась информация о том, что обломки одного сбитого беспилотника упали в Джанкое, второй сдетонировал в поле в Нижнегорском районе.