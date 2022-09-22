Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Аксенов сообщил, что в трех районах Крыма сбили беспилотники ВСУ

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) удалось сбить в четверг в трех районах Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

"Сегодня в трех районах Республики Крым были подавлены системами радиоэлектронной борьбы и сбиты силами ПВО беспилотники ВСУ", - написал он.

Аксенов добавил, что сейчас ситуация находится под контролем.

В местных пабликах и телеграм-каналах с утра распространялась информация о том, что обломки одного сбитого беспилотника упали в Джанкое, второй сдетонировал в поле в Нижнегорском районе.

Сергей Аксенов Крым ВСУ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Минобороны России сообщило о возвращении из украинского плена 55 военных РФ и ЛДНР

Глава НСПК счел преувеличенными опасения вокруг работы системы "Мир" за рубежом

Глава НСПК счел преувеличенными опасения вокруг работы системы "Мир" за рубежом
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки COVID-19 заболели 53 457 человек

Акции Polymetal подешевели на 6% на отмене финальных дивидендов за 2021 год

Акции Polymetal подешевели на 6% на отмене финальных дивидендов за 2021 год

РЖД запланировали закупить "Ласточек" на 67,5 млрд рублей за три года

РЖД запланировали закупить "Ласточек" на 67,5 млрд рублей за три года

Polymetal обдумывает возможность перерегистрации в "дружественную" юрисдикцию

Производитель упаковки Ball продал бизнес в России группе Arnest за $530 млн

Сбербанк обдумывает варианты обслуживания кредитов мобилизованных граждан

Сбербанк обдумывает варианты обслуживания кредитов мобилизованных граждан

Сбер назвал "приемлемыми" условия продажи швейцарской и казахстанской "дочек"

Российские ритейлеры за два месяца сократили импорт алкоголя на 60-100%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });