Более 100 российских кораблей и подлодок выполняют задачи в Мировом океане

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Более 100 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) РФ в настоящее время выполняют задачи в различных районах Мирового океана, сообщили в Минобороны России.

"Адмирал Николай Евменов проанализировал действия кораблей и судов ВМФ в дальней морской зоне, отметив, что сегодня в различных районах мирового океана выполняют поставленные задачи военно-морского присутствия более ста кораблей, подводных лодок и судов обеспечения", - сообщили в ведомстве.

Там также заявили, что отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и танкера "Борис Бутома" завершил выполнение поставленных задач в восточной части Средиземного моря.

"На смену морякам-тихоокеанцам прибыли боевые корабли Балтийского флота", - говорится в сообщении.