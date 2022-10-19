Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Более 100 российских кораблей и подлодок выполняют задачи в Мировом океане

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Более 100 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) РФ в настоящее время выполняют задачи в различных районах Мирового океана, сообщили в Минобороны России.

"Адмирал Николай Евменов проанализировал действия кораблей и судов ВМФ в дальней морской зоне, отметив, что сегодня в различных районах мирового океана выполняют поставленные задачи военно-морского присутствия более ста кораблей, подводных лодок и судов обеспечения", - сообщили в ведомстве.

Там также заявили, что отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и танкера "Борис Бутома" завершил выполнение поставленных задач в восточной части Средиземного моря.

"На смену морякам-тихоокеанцам прибыли боевые корабли Балтийского флота", - говорится в сообщении.

Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Арест братьев Магомедовых

Гособвинение запросило 24 года и 21 год колонии для братьев Магомедовых

Власти Крыма не планируют вводить комендантский час и ограничения на въезд и выезд

В Запорожской области отменят культмассовые мероприятия и усилят меры безопасности

Координационный совет будет обеспечивать поставки военным оборудования и техники

Указ президента о военном положении в четырех новых регионах РФ утвержден сенаторами

Губернатор Кубани заявил, что оснований для введения ограничений в регионе сейчас нет

Губернатор Кубани заявил, что оснований для введения ограничений в регионе сейчас нет
Военная операция на Украине

Сальдо передает власть в Херсонской области военным

Смертность в РФ во втором полугодии 2022 г. вернулась к допандемийному уровню

Смертность в РФ во втором полугодии 2022 г. вернулась к допандемийному уровню
Военная операция на Украине

В большинстве регионов ЦФО и ЮФО введен режим повышенной готовности

Путин призвал скорректировать концепцию миграционной политики РФ

Путин призвал скорректировать концепцию миграционной политики РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });