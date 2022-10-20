Суд и Ростехнадзор приостановили горные работы на ряде угольных предприятий Кузбасса

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Ростехнадзор и суд приостановили горные работы на нескольких шахтах Кемеровской области, сообщил помощник руководителя Ростехнадзора Андрей Виль в телеграм-канале.

Так, суд на 90 суток приостановил проведение горной выработки, "за исключением работ по приведению выработки в безопасное состояние и поддержанию жизнеобеспечения", на шахте "Распадская-Коксовая" (ПАО "Распадская"), где "допущено травмирование работника".

Ростехнадзор приостановил ведение горных работ, за исключением работ по жизнеобеспечению, на шахте "Талдинская-Западная-2" ("СУЭК-Кузбасс"). Приостановка связана с инцидентом в виде отключения вентилятора главного проветривания при отсутствии резервного вентилятора главного проветривания.

Кроме того, Ростехнадзор приостановил проведение подготовительных забоев на шахтах "Костромовская" ("ММК-Уголь") и "Грамотеинская". На "Костромовской" - за превышение допустимой концентрации метана, нарушение крепления горной выработки. На "Грамотеинской" - за пылевзрывоопасное состояние горной выработки.

В свою очередь суд приостановил на 20 суток доставочные работы в наклонном конвейерном стволе и эксплуатацию подъемной машины на шахтоучастке "Октябрьский" (угольная компания "Сила Сибири"), где работник получил травму. Кроме того, там имеет место пылевзрывоопасное состояние горной выработки, а техустройство эксплуатируется с нарушением требований промбезопасности.

Соответствующие протоколы о приостановках составлены в период с 13 по 19 октября.