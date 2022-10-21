Два человека погибли в Донецке в результате обстрела

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Два мирных жители погибли, еще двое получили ранения в результате обстрела украинской стороной двух районов Донецка, сообщил штаб территориальной обороны региона.

"ВФУ (Вооруженные формирования Украины - ИФ) снова обстреляли Кировский район Донецка, по улице Чайковского погиб мужчина, также был обстрелян Куйбышевский район Донецка, по улице Южина погиб мужчина", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале штаба в пятницу.

"В результате обстрела по улице Ахматовой в Кировском районе Донецка ранены мужчина и женщина", - отмечается в сообщении.