Ракета "Союз" с первым спутником группировки "Сфера" стартовала с Восточного

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1б" с первым спутником орбитальной группировки "Сфера" - "Скиф-Д" - и тремя спутниками связи "Гонец-М" стартовала с космодрома Восточный, передает корреспондент "Интерфакса".

Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и четырьмя космическими аппаратами стартовала штатно в 22:57 по московскому времени с площадки № 1С космодрома Восточный.

Этот запуск стал первым для ракет-носителей семейства "Союз-2" на полностью экологичном топливе нафтил.

Демонстрационный спутник "Скиф-Д" предназначен для отработки новых технических решений высокоскоростного доступа в интернет и защиты орбитально-частотного ресурса. Он будет выведен на среднюю круговую орбиту высотой 8070 км.

Космические аппараты "Гонец-М" используются для организации подвижной спутниковой связи, сбора и передачи данных от датчиков промышленного и экологического мониторинга, определения местоположения подвижных объектов.

"Общая масса четырёх аппаратов составляет около тонны", - сообщали в госкорпорации "Роскосмос".

В орбитальную группировку "Сфера" войдут пять спутниковых группировок связи - "Ямал", "Экспресс-РВ", "Экспресс", "Скиф" и "Марафон" и пять спутниковых группировок дистанционного зондирования Земли - "Беркут-Х", "Беркут-О", "Беркут-ВД", "Беркут-С" и "Смотр".

Нафтил - экологически безопасный тип углеводородного горючего с применением полимерных присадок, он обеспечивает повышенную эффективность, что позволит обеспечить выведение большей полезной нагрузки с помощью ракеты-носителя "Союз-2" на все типы орбит.