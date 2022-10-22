Разгонный блок "Фрегат" отделился от третьей ступени "Союза"

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Разгонный блок "Фрегат" со спутником "Скиф-Д" и тремя аппаратами связи "Гонец-М" отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б", стартовавшей с космодрома Восточный, передает корреспондент "Интерфакса".

Ракета стартовала в 22:57 по московскому времени, она несет первый спутник орбитальной группировки "Сфера" - "Скиф-Д" и три спутника связи "Гонец-М". В 23:06 разгонный блок с космическими аппаратами штатно отделился от третьей ступени ракеты.

Ожидается, что через 1 час 38 минут три спутника "Гонец-М" отделятся от разгонного блока и выйдут на целевую орбиту в 1500 км от Земли.

Отделение спутника "Скиф-Д" от "Фрегата" намечается через 4 часа 7 минут. Он будет выведен на орбиту высотой 8070 км.

Демонстрационный спутник "Скиф-Д" предназначен для отработки новых технических решений высокоскоростного доступа в интернет и защиты орбитально-частотного ресурса.

Космические аппараты "Гонец-М" используются для организации подвижной спутниковой связи, сбора и передачи данных от датчиков промышленного и экологического мониторинга, определения местоположения подвижных объектов.

В орбитальную группировку "Сфера" войдут пять спутниковых группировок связи - "Ямал", "Экспресс-РВ", "Экспресс", "Скиф" и "Марафон" и пять спутниковых группировок дистанционного зондирования Земли - "Беркут-Х", "Беркут-О", "Беркут-ВД", "Беркут-С" и "Смотр".