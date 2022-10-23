Правительство РФ сократило сроки согласования документов территориального планирования

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее и ускоряющее для регионов согласование документов территориального планирования, необходимых для создания комфортной городской среды.

"Теперь срок согласования изменений в схемы территориального планирования регионов будет составлять не более 10 дней (ранее - не более 1 месяца). Это касается проектов строительства, которые реализуются за счет бюджетных средств, реконструкции объектов регионального значения и приведения региональных схем территориального планирования в соответствие с документами территориального планирования России. Во всех остальных случаях согласование изменений в схемы территориального планирования будет занимать не более 20 дней. Ранее - не более 1 месяца", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Кроме того, отмечается, что подготовка, согласование и опубликование проекта схемы территориального планирования теперь будет проходить в электронном виде - с помощью федеральной государственной информационной системы территориального планирования. Это упростит процедуру согласования и позволит органам власти и организациям, отвечающим за территориальное планирование, более оперативно взаимодействовать между собой, а значит - быстрее принимать решения, необходимые для развития территорий.

Как подчеркивается в сообщении, "сокращение сроков согласования документов территориального планирования - одна из мер, вошедших в план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления".

Отмечается, что Мишустин неоднократно говорил о важности территориального планирования как основы инфраструктурного развития городов. В частности, эта тема обсуждалась во время его рабочей поездки на Дальний Восток.