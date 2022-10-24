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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:37

Кремль заявил об ограниченных возможностях РФ в борьбе с арестом российских активов

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Использование арестованных российских активов для финансирования восстановления Украины будет очередным примером попрания Западом всех норм международного права, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Принятие решений, как те, о которых вы говорили, будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права", - сказал он журналистам, комментируя соответствующее предложение Евросоюза.

"Мы будем изыскивать возможности бороться с этим, хотя надо признать, что тот факт, что западные страны отказывают даже нашим предпринимателям в праве оспаривать в суде подобные решения, говорит о том, что поле для маневра здесь весьма ограничено", - продолжил представитель Кремля.

По словам Пескова, в Кремле оценивают ситуацию так, что российские активы "фактически просто сворованы" отдельными странами коллективного Запада.

"Это абсолютно незаконные действия, они противоречат международному праву. Это ни что иное как посягательство на собственность, в данном случае, на государственную собственность и на частную собственность. Это разрушает основы основ для той системы экономических взаимоотношений, которая существует в мире", - сказал он в связи с этим.

Дмитрий Песков Украина
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