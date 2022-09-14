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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Банки Латвии заморозили 80 млн евро в связи с санкциями против РФ

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Латвийские банки заморозили около 80 млн евро в связи с санкциями, введенными против России из-за событий на Украине. Об этом сообщила председатель Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии Санта Пургайле в эфире телеканала TV3.

"Можно сказать, что 80 млн евро – это то, на чем финансовый сектор закрепился. Особых изменений в этих цифрах за несколько месяцев не произошло", - сказала Пургайле.

По ее данным, в Латвии выявлены шесть физических лиц, непосредственно подпадающих под санкции, и 35 юридических лиц, которые напрямую не включены в санкционные списки, но аффилированы с подсанкционными лицами, поэтому их активы и ценные бумаги заморожены.

Пургайле добавила, что в настоящее время банки активно анализируют данные, чтобы определить, есть ли факты обхода санкций за счет привлечения стран-посредниц и создания платежных цепочек.

Латвия РФ
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