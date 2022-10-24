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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:35

В МИД РФ отвергли утверждения Запада о поставках в страну иранских дронов

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Москва заявляет, что Тегеран не поставлял РФ беспилотники в нарушение резолюции Совбеза ООН и призывает Секретариат Организации к беспристрастности.

"В очередной раз категорически отвергаем абсолютно бездоказательные измышления стран Запада относительно якобы совершенных поставок в Россию иранских БПЛА в нарушение резолюции СБ ООН 2231", - заявил замглавы делегации России, замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов в Первом комитете 77-й сессии ГА ООН.

Он отметил: "Вашингтон, который грубо нарушил данное решение Совета Безопасности ООН односторонним выходом из СВПД в 2018 г., просто изобрел очередной удобный повод для окончательного демонтажа сделки". "Результатом таких безответственных действий неминуемо станет рост напряженности в регионе Персидского залива", - отмечается в сообщении, размещенном в понедельник на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Западные страны, уже назначив якобы виновных и введя против них односторонние санкции, теперь активно призывают Секретариат ООН в нарушение статьи 100 Устава ООН и своего мандата провести некое "беспристрастное" расследование. Цену таким расследованиям мы все прекрасно знаем на примере ОЗХО, когда вразрез с основополагающими международно-правовыми обязательствами, включая Устав ООН, Великобритания, США и Франция совершили против Сирии акт агрессии, а потом активно оказывали давление на Техсекретариат Организации, чтобы "задним числом состряпать" оправдание своим противозаконным действиям", - отметил Воронцов.

"В этой связи Российская Федерация ожидает от Секретариата ООН исчерпывающего подтверждения того, что он не намерен нарушать Устав ООН. В противном случае мы сделаем надлежащие выводы относительно его беспристрастности и можем пересмотреть весь комплекс своих отношений с ним", - подчеркивают на Смоленской площади.

ООН
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